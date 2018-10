Moavero, molte sfide da affrontare insieme tra Italia-Africa

ROMA - "E' un rapporto forte quello tra Italia e Africa. Abbiamo molte sfide da affrontare: il cambiamento climatico a cui purtroppo abbiamo contribuito, le dinamiche demografiche, la sfida energetica. Ma c'è una incredibile complementarietà tra Africa e Europa e noi ne siamo coscienti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, alla conferenza ministeriale Italia-Africa che si svolge alla Farnesina.

"L'Italia desidera esser al vostro fianco e ci mettiamo pienamente a disposizione. Possiamo fare un grande cammino insieme, un percorso che ci porterà verso un futuro migliore", ha aggiunto il ministro. "Senza nulla togliere ai nostri amici, l'Italia è il Paese che si sta battendo maggiormente all'interno dell'Ue per aumentare, e cercare di fare un salto di qualita', nelle risorse dedicate alla cooperazione con i Paesi africani", ha evidenziato Moavero Milanesi. "Servono più risorse e più investimenti, in modo da creare formazione per giovani in Africa e opportunità di investimento per le aziende europee e italiane", ha spiegato.