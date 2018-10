Tunisia: Amnesty, movimenti limitati per 30 mila dal 2013 Critiche a misure ministero dell'Interno per motivi di sicurezza

(ANSAmed) - TUNISI, 25 OTT - Le autorità tunisine negli ultimi cinque anni hanno imposto restrizioni o limitazioni di viaggio in ragione di motivi di sicurezza ''in maniera spesso arbitraria e discriminatoria'' e in contrasto con ''i diritti umani fondamentali''. Lo afferma Amnesty International in un rapporto sul Paese nordafricano, sottolineando che il ministero dell'Interno di Tunisi, con un provvedimento chiamato S17 ha limitato i movimenti di 30 mila persone nel quadro di misure segrete per il controllo delle frontiere. ''I criteri di queste misure non sono accessibili al pubblico e mancano di un controllo giudiziario'', scrive Amnesty. Le cosiddette 'misure S17' sono state motivate da ragioni di sicurezza, ma hanno avuto un impatto ''devastante'' sui mezzi di sussistenza di decine di migliaia di tunisini, come evidenziato nel rapporto di Amnesty che ha raccolto le testimonianze di 60 persone. Dette misure hanno colpito secondo Amnesty le persone a seconda delle loro convinzioni religiose o l'aspetto fisico, incluse le donne che indossano il niqab e gli uomini con la barba. Sono state anche colpite, prosegue Amnesty, persone con alle spalle condanne penali per aver militato in gruppi islamici messi al bando dal governo. (ANSAmed).