Libia: Haftar a Roma, colloqui con Conte e Moavero Ieri sera ricevuto a Palazzo Chigi, oggi incontri in Farnesina

(ANSAmed) - ROMA, 29 OTT - Il generale libico Khalifa Haftar è da ieri sera a Roma, dove ha incontrato il premier Giuseppe Conte. Oggi è in programma invece un colloquio alla Farnesina con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Al centro della visita dell'uomo forte di Tobruk in Italia è ovviamente la conferenza di Palermo sulla Libia del 12 e 13 novembre. Il governo italiano, che nei giorni scorsi ha ricevuto il capo del governo di Tripoli Fayez al Serraj, ritiene indispensabile coinvolgere tutte le parti libiche nella preparazione della conferenza, così come la partecipazione di Haftar al vertice che si terrà in Sicilia.