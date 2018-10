Tunisia: Nidaa Tounes pronto a nuovo governo senza Ennhadha In risposta a dichiarazioni leader Enhhadha

(ANSAmed) - TUNISI, 29 OTT - Il partito modernista tunisino Nidaa Tounès ha annunciato la sua disponibilità a consultare i partiti democratici progressisti per la composizione di un nuovo governo ed un eventuale rimpasto ministeriale, senza la partecipazione dell'islamico Ennahdha. L'ufficio politico di Nidaa, in un comunicato, ha descritto come "gravi" le osservazioni del presidente di Ennahdha, Rached Ghannouchi, in occasione dell'apertura della seconda conferenza annuale dei quadri di partito ad Hammamet, dichiarando che Ennhadha mantiene "il suo carattere non civile", ed evidenziando i tentativi del partito di Ghannouchi di controllare le istituzioni statali, trasfigurare la volontà degli elettori, imponendo le proprie condizioni nel prossimo rimpasto di governo.



Ghannouchi aveva dichiarato come "alcuni partiti non vogliono bene alla Tunisia e la vogliono affogare in un bagno di sangue usando in particolare le vecchie pratiche dell'ancien regime contro Ennhadha". (ANSAmed)