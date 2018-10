Catalogna: solo 42% catalani per referendum indipendenza Sondaggio: per 68% fu illegittimo quello del 1º ottobre 2017

(ANSAmed) - MADRID, 30 OTT - Solo il 42,4% dei catalani è a favore della celebrazione di un referendum sull'indipendenza in Catalogna, mentre il 27,3% è per una consultazione su una maggiore autonomia, che passerebbe per una riforma dello Statuto. Sono i dati dell'ultimo Barometro politico di Catalogna del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Publica (Gesop) pubblicato oggi da El Periodico, secondo il quale per il 26,5% dei catalani non si deve celebrare alcun referendum. Il sondaggio riflette una notevole flessione del secessionismo: per il 56% degli intervistati bisogna negoziare con Madrid un miglioramento del governo dell'autonomia, mentre solo il 34,8% si dice a favore dell'indipendenza. Lo stesso barometro, nell'aprile scorso, segnalava l'appoggio a un referendum al 78,7%, anche se in quel caso non era specificata la domanda se su una consultazione secessionista o su un nuovo Statuto di autonomia. Per il 68,4% degli intervistati, il referendum illegale del 1º ottobre 2017 non fu legittimo, mentre il 28,8% sostiene il contrario. Il barometro Gesop è stato realizzato di un campione di 739 interviste telefoniche fatte fra il 22 e il 29 ottobre. (ANSAmed).