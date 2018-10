Israele, al via elezioni rinnovo sindaci e regioni Urne aperte fino alle 22. Si vota a Tel Aviv-Gerusalemme-Haifa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 OTT - Sono cominciate questa mattina alle 7 in Israele le operazioni di voto per il rinnovo dei consigli comunali (tra questi Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa) e regionali. Gli elettori interessati al voto - test significativo in vista delle elezioni politiche previste nel 2019 - sono circa 6 milioni: i circa 10 mila seggi sparsi in tutto il Paese resteranno aperti fino alle 22 di questa sera e lo scrutinio delle schede comincerà subito dopo. Per essere eletti al primo voto occorrerà aver superato il 40% delle preferenze, in caso contrario il ballottaggio tra i primi due candidati si terrà il 13 novembre. (ANSAmed).