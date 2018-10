Qatar: entra in vigore prima legge sull'asilo della regione Human Rights Watch plaude, sia da esempio per altri stati

(ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - L'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) ha elogiato l'entrata in vigore in Qatar della prima legge a tutela del diritto di asilo della regione. Lo riporta Al Jazeera.



"Grande notizia che il Qatar abbia approvato la prima Legge sull'Asilo della regione, una reale sicurezza per gli esiliati politici nella regione, speriamo sia un modello per altri Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) che non hanno leggi per i rifugiati e l'asilo. Questa è una grande cosa!" ha dichiarato Sarah Leah Whitson, direttrice esecutiva di HRW per il Medio Oriente e il Nord Africa. Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), sono più di cinque milioni i rifugiati siriani che si trovano in vari Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. "La legge sull'asilo del Qatar è un enorme passo in avanti in una regione fatta di Stati ricchi che storicamente hanno chiuso le loro porte ai rifugiati" ha dichiarato Lama Fakih, vice direttore per il Medio Oriente di HRW. (ANSAmed).