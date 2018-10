Israele: a laburisti grandi città, Likud perde a Gerusalemme Huldai confermato a Tel Aviv, Kalish-Rotem vince a Haifa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 OTT - I laburisti vincono a Tel Aviv e Haifa, mentre il Likud, partito del premier Benyamin Netanyahu, perde a Gerusalemme.



Nella prima città si conferma alla guida, con il 44% dei voti, l'uscente Ron Huldai, sfidato dal suo ex vice Asaf Zamir.



A Haifa vittoria secca per la laburista Einat Kalish-Rotem che detronizza il sindaco uscente Jona Yahav, primo cittadino negli ultimi 15 anni. A Gerusalemme invece lo spoglio dei voti ha confermando la sconfitta del candidato del Likud Zeev Elkin.



Al ballottaggio, il 13 novembre, andranno l'indipendente Ofer Berkovitch e Moshe Lion, sostenuto da due liste di destra. "Le elezioni - ha detto Avi Gabbay, segretario dei laburisti, riferendosi al fatto che il Likud non ha alcun candidato vincente nelle grandi città del paese - indicano che gli israeliani vogliono un cambiamento".(ANSAmed).