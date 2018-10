Italia-Bosnia: a Sarajevo primo business Forum bilaterale Il 6 novembre. Focus su sinergie e opportunita' collaborazione

(ANSAmed) - SARAJEVO, 31 OTT - L'Ambasciata d'Italia a Sarajevo ha annunciato oggi che che il 6 novembre prossimo, presso l'Hotel Europa di Sarajevo, si svolgerà il primo "Italy-BiH Business Forum", che riunirà le imprese italiane presenti in Bosnia-Erzegovina (BiH). L'iniziativa offrirà una piattaforma di incontro e dialogo tra il mondo produttivo italiano nel Paese balcanico, le autorità locali, e i rappresentanti delle Organizzazioni e Istituzioni Finanziarie bosniache e internazionali, allo scopo di individuare sinergie e opportunità di collaborazione a sostegno dello sviluppo e la crescita dell'occupazione in Bosnia-Erzegovina.



L'Italia è il secondo partner commerciale della Bosnia Erzegovina, con un interscambio pari a circa 1,5 miliardi di euro all'anno, e le 70 imprese italiane registrate in BiH danno lavoro a oltre 10 mila cittadini bosniaci. L'intensa giornata di dibattito e discussione - che riguarderà tra l'altro il possibile contributo delle imprese italiane alla nuova agenda per le riforme, l'impatto degli investimenti e della presenza italiana nel tessuto socio-economico del Paese, e i decisivi rapporti tra il mondo delle scuole, le università e le imprese - definira' il quadro su cui si consoliderà la collaborazione economica tra i due Paesi nei prossimi decisivi anni di avvicinamento della Bosnia-Erzegovina all'Unione Europea.



A questo scopo, in parallelo agli interventi istituzionali e dei rappresentanti delle istituzioni finanziarie e delle imprese, tra cui Fondo Monetario Internazionale, FIPA, Istituto Italiano del Commercio Estero (ICE), UniCredit, Bosankar, Metalleghe/RS Silicon, Ferretto Group, EESTEC e PMP Jelsingrad FMG, ai partecipanti sarà assicurata la possibilità di incontri B2B per approfondire il possibile avvio di specifici progetti e collaborazioni. (ANSAmed)