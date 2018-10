Migranti: Moavero, chi sbarca deve trovare l'Europa Ma modello europeo 'resta valido per aver garantito pace'

(ANSAmed) - BOLOGNA, 31 OTT - "Non è possibile che sia la geografia fisica piuttosto che le rotte dei trafficanti a stabilire il Paese che si trova a dover prendere tutti gli oneri dell'accoglienza dei migranti. I migranti devono trovare l'Europa, non l'isola greca o l'isola italiana, e oggi non la trovano". Così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi intervenendo all'evento "Il diritto alla pace fondamento dell'Europa" a Bologna. "Questa non è Europa - aggiunge Moavero - c'è un'Europa che ha indubbiamente responsabilità, ma nonostante questo resta un modello valido per aver garantito questo lungo periodo di pace.



Dobbiamo migliorare la nostra capacità come operatori di pace, anche sul fronte esterno". (ANSAmed).