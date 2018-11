ANSAmed - Agenda settimanale dal 5 all'11 novembre

(ANSAmed) - ROMA, 2 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 5 all'11 novembre: LUNEDI' 5 NOVEMBRE MADRID - 16/ma edizione del Foro di dialogo Spagna-Italia. Fra gli interventi, i ministri degli esteriu Enzo Moavero e Josep Borrell (anche il 6).



BELGRADO/PRISTINA - Ue, visita del cancelliere austriaco Sebastian Kurz in Kosovo e Serbia (anche il 6).



MARTEDI' 6 NOVEMBRE Nulla da segnalare.



MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini riceve Andros Kyprianou, segretario generale del Partito progressista dei lavoratori di Cipro.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini partecipa all'incontro "Partenariato Africa-Europa: una visione oltre la migrazione", nell'ambito della settimana africana.



ABU DHABI - Al Louvre di Abu Dhabi apertura della mostra "Strade d'Arabia: tesori archeologici dell'Arabia Saudita" (fino al 16 febbraio 2019).



GIOVEDI' 8 NOVEMBRE Nulla da segnalare.



VENERDI' 9 NOVEMBRE ROMA - Cinema vari, 24/ma edizione del Medfilm Festival (fino al 18 novembre).



SABATO 10 NOVEMBRE Nulla da segnalare.



DOMENICA 11 NOVEMBRE TEL AVIV - Cerimonia di commemorazione di Yasser Arafat nel 13/mo anniversario della sua morte.



PARIGI - Cerimonia per i 100 anni dell'Armistizio di Parigi che pose fine alla Prima Guerra mondiale e pranzo ufficiale dei capi di Stato e di governo ospitati dal presidente francese Emmanuel Macron. (ANSAmed).