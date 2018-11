Netanyahu: 'Khashoggi caso orrendo ma Riad resti stabile' Premier Israele: 'Iran è il problema maggiore'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 NOV - "Quanto successo al consolato a Istanbul è orrendo e questo va affrontato debitamente. Al tempo stesso va detto che è molto importante per la stabilità del mondo, della regione che l'Arabia Saudita resti salda". Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, riferendosi per la prima volta all'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi.



"Penso - ha aggiunto il primo ministro incontrando a Varna la sua controparte bulgara Boyko Borisov - che una via debba essere trovata per raggiungere entrambi gli obiettivi, perché il problema maggiore è l'Iran e dobbiamo essere sicuri che Teheran - ha concluso, secondo i media - non continui le sue attività maligne che ha compiuto nelle due ultime settimane in Europa".



Netanyahu si trova da ieri nei Balcani dove incontrerà i leader della regione. (ANSAmed).