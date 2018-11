Israele: attività Iran in Siria, 'pericolo esistenziale' Ministro, non consentiremo milizia pro-Iran su confine Golan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 NOV - Israele deve continuare a contrastare le attività militari dell'Iran in Siria, anche a costo di un confronto: lo ha detto il ministro per gli affari strategici Gilad Erdan (Likud) secondo quanto riferito dalla radio statale. ''Noi continueremo ad agire per neutralizzare gli sforzi dell'Iran di mettere basi in Siria - ha detto Erdan - perche' quello e' per noi un pericolo potenzialmente esistenziale''. ''Dobbiamo impedire all'Iran - ha aggiunto - di organizzare una nuova milizia simile agli Hezbollah libanesi, questa volta lungo il nostro confine con la Siria'', ossia a ridosso delle alture del Golan. La radio statale ha aggiunto che di recente l'aviazione israeliana ha compiuto un raid in Siria, alla luce del giorno, malgrado i rafforzati sistemi di difesa aerea messi a punto dalla Russia. (ANSAmed).