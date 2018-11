Khashoggi: Arabia Saudita all'Onu, 'faremo giustizia'

(ANSAmed) - ROMA, 5 NOV - Il Presidente della Commissione per i diritti umani dell'Arabia Saudita, Bandar Al Aiban, ha dichiarato alle Nazioni Unite che verrà fatta giustizia riguardo al caso del giornalista, Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita a Istanbul a ottobre. Lo riporta Al Arabiya.



Nel suo discorso al Consiglio per i diritti umani delle Nazione Unite, Al Aiban ha dichiarato che il re saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha dato istruzioni al Pubblico Ministero di "investigare il caso secondo le leggi in vigore e portare i colpevoli davanti alla giustizia". (ANSAmed)