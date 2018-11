Migranti: Conte, bene la collaborazione con l'Algeria

ALGERI - "Italia e Algeria conoscono bene l'importanza di una gestione integrata dei fenomeni migratori che si fondano su principi di responsabilità condivisa e partenariato tra paesi di origine, transito e destinazione. La collaborazione è molto positiva, siamo soddisfatti". Anche per quanto riguarda i rimpatri, "confido in uno sforzo congiunto che possa assicurare ulteriori progressi in termini di maggiore efficacia degli accordi già esistenti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia.