Tunisia: premier Chahed annuncia rimpasto di governo 13 nuovi ministri e 5 sottosegretari

(ANSAmed) - TUNISI, 06 NOV - Dopo settimane di attesa, voci e anticipazioni, il premier tunisino Youssef Chahed ha sciolto la riserva e annunciato nella serata di ieri la nuova composizione del suo governo di unità nazionale. Si tratta di un sostanzioso rimpasto con la sostituzione di ben 13 ministri e 5 segretari di Stato ed aggiustamenti vari a livello di impianto governativo. Tra i dicasteri più importanti si annoverano quello della Giustizia, della Salute, del Turismo, dei Trasporti e della Funzione pubblica. Si tratta del secondo rimpasto per il governo Chahed, in carica dall'agosto 2016, con l'obiettivo di far ripartire l'economia, lottare contro la corruzione dilagante ma soprattutto con il compito di traghettare il Paese sino alle elezioni presidenziali e legislative del 2019. Tra le novità l'entrata nel governo di due ministri in quota Machrou Tounes, ovvero Abderraouf Cherif alla Sanità e Fadhel Mahfoudh (ex presidente dell'Ordine avvocati, premio Nobel per la Pace nel 2015) ai Rapporti con le Istanze Costituzionali e la nomina di Renè Trabelsi, esperto del settore, di religione ebraica, al ministero del Turismo al posto di Selma Elloumi transitata alla presidenza della Repubblica in qualità di segretaria.



Già nel settembre 2017 Chahed motivò il suo primo cambiamento di squadra proprio per dare maggior efficacia all'azione di governo, poi il mutato paesaggio politico con la crisi interna del partito di maggioranza Nidaa Tounes e la fine dell'alleanza, annunciata il mese scorso dal presidente della Repubblica, tra il modernista Nidaa Tounes e l'islamico Ennhadha, oltre al perdurare della crisi economica hanno portato ad una situazione di stallo che ha costretto il premier a riformulare la composizione del suo team. La nuova squadra di Chahed dovrebbe riuscire ad avere la fiducia del parlamento senza troppe difficoltà, forte dell'appoggio del partito islamico Ennhahda, di Machrou Tounes e del gruppo parlamentare della Coalizione nazionale, nel quale sono confluiti molti dissidenti di Nidaa Tounes. (ANSAmed)