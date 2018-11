Tunisia: prorogato di un mese lo stato di emergenza Proclamato nel novembre 2015 dopo un attentato nella capitale

(ANSAmed) - TUNISI, 06 NOV - Il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi, ha prorogato di un mese, fino al 6 dicembre prossimo, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Lo ha reso noto la presidenza in un comunicato.



La decisione è stata presa dal capo dello Stato dopo essersi consultato con il premier, Youssef Chahed, e il presidente del Parlamento, Mohamed Ennaceur, sulle questioni relative alla sicurezza nazionale e dopo un incontro con i ministri dell'Interno e della Difesa. Lo stato di emergenza era stato proclamato in tutto il Paese dal presidente, Beji Caid Essebsi, in seguito all'attentato terroristico al bus delle guardie presidenziali nel centro della capitale nordafricana il 24 novembre 2015 e successivamente prorogato più volte. Lo scorso 29 ottobre una kamikaze tunisina si è fatta esplodere vicino ad una camionetta della polizia, nella centralissima Avenue Bouguiba della capitale, causando una ventina di feriti e riportando in primo piano la questione sicurezza. L'ultima proroga dello stato di emergenza (di un mese) risale al 5 ottobre scorso. (ANSAmed)