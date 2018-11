Tunisia: uomo d'affari ebreo nominato nuovo ministro Turismo

(ANSAmed) - TUNISI, 06 NOV - Renè Trabelsi, uomo d'affari tunisino di relgione ebraica, esperto di turismo, e tra gli organizzatori del tradizionale pellegrinaggio ebraico della Ghriba all'isola di Djerba, è stato nominato dal premier Youssef Chahed nuovo ministro del Turismo e dell'Artigianato, in sostituzione di Selma Elloumi transitata alla presidenza della Repubblica in qualità di segretaria. La notizia è subito rimbalzata sui siti israeliani che hanno messo in rilievo come Trabelsi sia il terzo ebreo ad occupare la carica di ministro nella storia della Repubblica tunisina. Prima di lui bisogna risalire indietro nel tempo fino al 1956, anno dell'indipendenza, con Albert Bessis nel governo Tahar Ben Ammar e Andrè Baruch nel governo di Habib Bourguiba. La comunità ebraica tunisina, anche se molto ridotta in termini numerici, è ben integrata all'interno della società. (ANSAmed)