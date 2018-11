ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BRUXELLES - Ue, nuovo incontro fra i presidenti serbo e kosovaro, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, nell'ambito del dialogo fra Belgrado e Pristina, con la partecipazione dell'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini.



RIACE - Visita di una delegazione di politici di sinistra francese per testimoniare il proprio appoggio al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, accusato di favorire l'immigrazione clandestina e colpito da divieto di soggiorno nel suo comune, diventato il simbolo dell'accoglienza dei migranti in Italia.



