Conte, summit Libia passo per sicurezza Mediterraneo

ROMA - "La conferenza di Palermo è un passo fondamentale nell'obiettivo della stabilizzazione della Libia e per la sicurezza dell'intero Mediterraneo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del Question Time alla Camera.



"C'è soddisfazione per l'elevato numero di conferme finora pervenute" alla conferenza del 12-13 novembre, saranno presenti i "principali interlocutori dello scenario libico. Ci tengo a precisare che non riteniamo di poter risolvere tutti i problemi ma vogliamo creare una sostenibile occasione di incontro", ha affermato Conte.



In Libia "vogliamo superare l'attuale stallo del processo politico con elezioni prima possibile non appena saranno soddisfatte le necessarie condizioni politiche, legislative e di sicurezza", ha aggiunto il premier.