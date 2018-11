Delegazione gauche francese in Italia per sostenere Lucano Sindaco Riace accusato di favoreggiamento immigrazione illegale

(ANSAmed) - PARIGI, 7 NOV - Una delegazione di politici di sinistra francese è oggi e domani in Italia per testimoniare il proprio appoggio al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, accusato di favorire l'immigrazione clandestina e colpito da divieto di soggiorno nel suo comune. "Nel contesto di una vera crisi europea dell'accoglienza nei confronti dei migranti - si legge in un comunicato diffuso dalla senatrice ecologista Esther Benbassa, che organizza la missione insieme con Antoinette Guhl, assessore dei Verdi al Comune di Parigi - ci sembra importante portare il nostro sostegno determinato a Domenico Lucano e al paese di Riace". Fra gli altri componenti la delegazione, la deputata della sinistra radicale di Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise), Clementine Autain, e la senatrice di Generation.S (partito creato dall'ex candidato socialista all'Eliseo Benoit Hamon), Sophie Taillé-Polian. Il programma della delegazione prevede un incontro con Lucano nella giornata di domani, a Caulonia, poi una visita a Riace.(ANSAmed).