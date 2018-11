Khashoggi: domani Erdogan incontra l'emiro del Qatar Confronto anche su rapporti bilaterali e questioni regionali

(ANSAmed) - ISTANBUL, 8 NOV - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà domani in Turchia l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani. Lo riferisce la presidenza di Ankara, precisando che i due leader discuteranno di relazioni bilaterali e questioni regionali. Tra gli argomenti al centro dell'incontro, è atteso anche un confronto sugli effetti del caso Jamal Khashoggi negli equilibri del Medio Oriente. I rapporti tra i due Paesi sono molto stretti. Lo scorso anno Ankara si è schierata al fianco di Doha nella crisi con gli altri Stati del Golfo, in particolare proprio l'Arabia Saudita, mentre più di recente il Qatar è venuto in soccorso della Turchia nel periodo di crisi economica della scorsa estate.



