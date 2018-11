ANSAmed - Agenda settimanale dal 12 al 18 novembre

(ANSAmed) - ROMA, 9 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 12 al 18 novembre: LUNEDI' 12 NOVEMBRE PALERMO - Al via la conferenza internazionale sulla Libia.



ALGERI - Ue, visita dell'Alto rappresentante per la Politica Estera, Federica Mogherini, che co-presiede il secondo dialogo informale ad alto livello Ue-Algeria sulla sicurezza regionale e la lotta al terrorismo.



RABAT - Corso di formazione per progettare un'agricoltura resiliente che sappia affrontare i cambiamenti climatici. Il progetto è nell'ambito di ARIMNet2 (fino al 15).



LA VALLETTA - Incontri sulla Blue economy con focus sulle innovazioni tecnologiche, cluster, opportunità di finanziamento e sfide ambientali (fino al 14).



ROMA - Prosegue il MedFilm Festival (fino al 18).



ROMA - Pitigliani centro ebraico italiano, ore 11.30 - Conferenza stampa di presentazione del Pitigliani Kolno'a Festival - Ebraismo e Israele nel cinema.



MARTEDI' 13 NOVEMBRE PARIGI - Anniversario degli attacchi terroristici che il 13 novembre 2015 causarono 130 morti.



GENOVA - Forum 'Nuovo Artico, vecchio Mediterraneo: insieme in un insolito destino' (anche domani).



BRUXELLES - Dibattito sul futuro dell'Europa nella plenaria del Parlamento europeo con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e la cancelliera Angela Merkel.



MERCOLEDI' 14 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini incontra Ditmir Bushati, ministro degli Esteri dell'Albania.



BRUXELLES - Ue, Consiglio di stabilizzazione e associazione Unione europea-Albania.



BRUXELLES - Ue, il commissario Corina Creţu riceve Maimunah Mohd Sharif, direttrice esecutiva del Programma per gli insediamenti umani delle Nazioni Unite.



GIOVEDI' 15 NOVEMBRE PALERMO - Inaugurazione della mostra 'Futuro primordiale - Materia' della scultrice greca Venia Dimitrakopoulou (fino al 3 febbraio).



PAESTUM - Al via la XXI edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico (fino al 18). VENERDI' 16 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, Ecofin.



TUNISI - Al via convegno dal titolo 'Ripensare la partnership culturale euromediterranea' (fino al 18).



SABATO 17 NOVEMBRE ROMA - Al via il Pitigliani Kolno'a Festival - Ebraismo e Israele nel cinema (fino al 22).



DOMENICA 18 NOVEMBRE VUKOVAR (CROAZIA) - Anniversario del massacro di Vukovar.



(ANSAmed).