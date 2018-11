Putin in Serbia a gennaio, discuterà cooperazione energetica Lo riferisce il vice premier russo Iuri Borisov

(ANSAmed) - MOSCA, 9 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin prevede di visitare in gennaio la Serbia, dove potrebbe discutere di cooperazione nel settore dell'energia e del nucleare con il suo omologo serbo Aleksandr Vucic: lo ha detto il vice premier russo Iuri Borisov incontrando a Belgrado il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic. "Consideriamo i colloqui di oggi - ha spiegato Borisov - un importante passo nella preparazione della visita in Serbia del presidente Vladimir Putin, in programma a gennaio". Il vice premier russo ha inoltre sottolineato che l'incontro con Dacic è "un'occasione per discutere dettagliatamente i temi chiave della cooperazione russo-serba nei settori dell'energia, dei trasporti, delle infrastrutture, dell'industria e dell'energia nucleare, che potrebbero essere inclusi nel programma dell'incontro tra i presidenti dei due Paesi". (ANSAmed).