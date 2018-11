ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: PALERMO - Si conclude la conferenza internazionale sulla Libia.



PARIGI - Anniversario degli attacchi terroristici che il 13 novembre 2015 causarono 130 morti.



GENOVA - Forum 'Nuovo Artico, vecchio Mediterraneo: insieme in un insolito destino' (anche domani).



BRUXELLES - Dibattito sul futuro dell'Europa nella plenaria del Parlamento europeo con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e la cancelliera Angela Merkel.



RABAT - Corso di formazione per progettare un'agricoltura resiliente che sappia affrontare i cambiamenti climatici. Il progetto è nell'ambito di ARIMNet2 (fino al 15).



LA VALLETTA - Incontri sulla Blue economy con focus sulle innovazioni tecnologiche, cluster, opportunità di finanziamento e sfide ambientali (fino al 14).



ROMA - Prosegue il MedFilm Festival (fino al 18).



ZAGABRIA - Prosegue la mostra 'Magister Giotto - La Cappella degli Scrovegni' (fino al 15 gennaio). (ANSAmed).