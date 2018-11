Israele: al via Conferenza cybersecurity, delegazione Italia Con sottosegretari Affari Esteri e Giustizia, Picchi e Morrone

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 NOV - Considerata dagli esperti uno dei principali appuntamenti del settore, si è aperta oggi a Tel Aviv, per chiudersi il 15, la quinta edizione della conferenza biennale internazionale sulla sicurezza 'HLS & Cyber', con più di 5 mila partecipanti da oltre 80 Paesi.



Incontro tra istituzioni governative e realtà industriali per fronteggiare le sfide globali della cybersecurity, l'evento vede l'arrivo di una folta delegazione italiana - la maggiore -, guidata dal Sottosegretario agli Affari esteri Guglielmo Picchi e da quello alla Giustizia Jacopo Morrone. Della delegazione fanno parte oltre 50 delegati di forze dell'ordine, delle Authority nazionali, delle multinazionali delle telecomunicazioni e, per la prima volta grazie alla collaborazione con Confindustria, un gruppo di piccole e medie imprese italiane. Tra gli speaker della conferenza oltre il ministro israeliano della Pubblica Sicurezza, Gilad Erdan e quello dell'Economia, Eli Cohen, anche il Commissario della Consob, Paolo Ciocca. "La conferenza - ha detto l'ambasciatore israeliano in Italia, Ofer Sachs - rappresenta una piattaforma eccezionale, in quanto unisce in un unico spazio le più significative novità che Israele può offrire in termini di sicurezza fisica e cibernetica. E la composizione della delegazione italiana dimostra ancor più il grado di proficua collaborazione raggiunta tra i nostri due Paesi".



"La presenza di due sottosegretari di Stato e di una numerosa delegazione italiana - ha sottolineato l'ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, che domani sera ospiterà la rappresentanza italiana in Residenza a Tel Aviv - è una conferma della partnership strategica bilaterale e di una crescente attenzione delle aziende italiane per le opportunità di cooperazione tecnologica e imprenditoriale con Israele". (ANSA).