Israele: domani voto per sindaco Gerusalemme, tensione Ministro interni, 'Satana sostiene il candidato laico'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 NOV - Alla vigilia del voto di ballottaggio per la carica di sindaco a Gerusalemme si avverte un'atmosfera di forte radicalizzazione politica. Ieri il leader del partito ortodosso Shas Arye Deri, che funge anche da ministro degli Interni, ha avvertito che "Satana mobilita le proprie legioni" a favore della elezione del candidato laico Ofer Berkovitz e a detrimento del suo rivale Moshe Lion, che gode invece del sostegno di una parte degli ambienti rabbinici cittadini. Il quotidiano ortodosso Yeted Neeman afferma che "la campagna elettorale a Gerusalemme è di importanza fatidica" e precisa che oggi in diversi collegi rabbinici si osserverà una giornata di digiuno e di preghiera" per propiziare la vittoria di Lion. Eloquente peraltro il silenzio del premier Benyamin Netanyahu che neanche ieri si è voluto pronunciare a favore di alcuno degli sfidanti, nonostante Lion sia stato in anni passati un suo stretto collaboratore. Il voto di Gerusalemme rientra nel secondo turno delle elezioni locali. Nel primo turno Tel Aviv e Haifa, hanno visto la netta vittoria dei candidati laburisti.



