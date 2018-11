Libia: fonti confermano, 'Haftar atteso a Palermo' Conte, lavoriamo a compromesso tra generale e Sarraj

(ANSAmed) - PALERMO, 12 NOV - Il generale libico Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, è atteso a Palermo dove si apre stasera la Conferenza per la Libia. Lo confermano all'ANSA fonti libiche a Palermo.



"Mi aspetto che Haftar sia presente. La sua visione non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj", ma "Mandela ha osservato che 'il compromesso è l'arte della leadership e i compromessi si fanno con gli avversari, non con gli amici'". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista in apertura di prima pagina della Stampa. Alla Conferenza parteciperà anche il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.



Lo annuncia la tv di Stato egiziana. "Il presidente Sisi va oggi nella città italiana di Palermo per una visita ufficiale di due giorni. Deve partecipare al summit dei leader interessati al dossier libico su invito del primo ministro italiano" Giuseppe Conte, annuncia un banner della tv. (ANSAmed).