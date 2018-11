Slovenia: si dimette direttore Agenzia per l'ambiente Per irregolarità in autorizzazioni e licenze

(ANSAmed) - LUBIANA, 12 NOV - Il direttore generale dell'Agenzia slovena per l'ambiente (Arso), Josko Knez, ha rassegnato le dimissioni in seguito a irregolarità riscontrate nell'assegnazione di autorizzazioni ambientali in relazione al progetto di pompaggio del gas nell'area di Petisovci. Lo rende noto l'agenzia di stampa STA, che cita fonti del ministero dell'ambiente e della stessa Agenzia. Il ministro competente, Jure Leben, poche settimane fa aveva ordinato un controllo interno per esaminare nel dettaglio le due procedure relative all'estrazione di gas pianificata nella zona di Petisovci, nel nord-est del Paese, al confine con l'Ungheria.



In particolare, l'attenzione era focalizzata sul rilascio delle autorizzazioni e dei permessi ambientali. Il rapporto presentato oggi dalla Commissione indipendente per il controllo interno ha confermato i sospetti del ministro, e le dimissioni di Knez sono arrivate di conseguenza. (ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati