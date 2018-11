Tunisia: governo Chahed ter incassa fiducia parlamento (2)

(ANSAmed) - TUNISI, 13 NOV - E' lo stesso premier ad indicare nel suo discorso di presentazione i piani d'azione sociale, economico e politico della sua nuova compagine e a stemperare la tensione con il presidente della Repubblica per le modalità dell'annuncio del rimpasto, svoltosi secondo le sue parole sempre "nel rispetto della Costituzione" e delle regole. Nessuna polemica dunque con il Capo dello Stato, del quale anzi il premier ha detto di aver apprezzato il discorso improntato all'unità rivolto ai cittadini la scorsa settimana. Le modifiche alla squadra governativa andavano fatte, ha detto Chahed, poiché era venuto meno il supporto politico all'esecutivo, nonostante i buoni risultati raggiunti in termini di contenimento del deficit pubblico e di crescita economica. Con i voti del partito islamico Ennhadha, del gruppo parlamentare della Coalizione nazionale, di Machrou Tounes e di Al Moubadara e l'aperta ostilità di Nidaa Tounes che ha boicottato l'udienza di voto e chiesto ai componenti di Nidaaa nell'esecutivo di dimettersi, il governo Chahed ter punta sul piano economico a migliorare gli indici di crescita degli investimenti, a migliorare il livello di occupazione, a proseguire sulla strada della riduzione del deficit e della bilancia commerciale. Sul piano sociale, a combattere l'inflazione, a frenare la scalata dei prezzi al consumo, a combattere corruzione, monopoli e commercio parallelo per preservare il potere d'acquisto dei cittadini, operando per migliorare i servizi pubblici nei diversi settori, a partire da quelli della salute. "Siamo a pochi mesi dalle prossime elezioni, per questo faccio appello a tutti i partiti politici a unirsi per assicurare il buon svolgimento di queste scadenze al fine di consacrare la democrazia. In questo contesto, insisto sulla necessità di votare al più presto il presidente dell'Isie.



(Istanza superiore indipendente per le elezioni). Il governo, fornirà tutti gli sforzi necessari in tal senso. Allo stesso modo, invito le parti politiche ad assicurare nel più breve tempo possibile l'installazione della Corte costituzionale", ha detto il premier. Il Chahed-ter è un governo politico-tecnico fatto "di competenze" secondo la definizione dello stesso primo ministro, risultato di un lungo periodo di negoziazione tra le parti politiche. 20 i ministri indipendenti, 11 quelli di Nidaa Tounes, 6 di Ennhadha, 2 di Machrou Tounes e 2 di Al Moubadara.



(ANSAmed).