Tunisia: governo Chahed ter incassa fiducia parlamento Esecutivo ha compito di traghettare Paese a elezioni 2019

(ANSAmed) - TUNISI, 13 NOV - Il parlamento tunisino, al termine di una lunga tornata di votazioni ministro per ministro, ha votato la fiducia (a larga maggioranza) alla nuova squadra del premier Youssef Chahed.



Si tratta del Chahed ter, il decimo governo dalla rivoluzione del 2011, nato, secondo le intenzioni del primo ministro, per dare maggiore efficacia all'azione dell'esecutivo, con la sostituzione di ben 13 ministri e 5 segretari di Stato ed aggiustamenti vari a livello di impianto governativo. Tra i dicasteri cambiati più importanti si annoverano quello della Giustizia, della Salute, del Turismo, dei Trasporti e della Funzione pubblica. Si tratta del secondo rimpasto per il governo Chahed, in carica dall'agosto 2016, con l'obiettivo di far ripartire l'economia, lottare contro la corruzione dilagante ma soprattutto con il compito di traghettare il Paese sino alle elezioni presidenziali e legislative del 2019. (ANSAmed).