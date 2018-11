ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GIOVEDI' 15 NOVEMBRE PALERMO - Inaugurazione della mostra 'Futuro primordiale - Materia' della scultrice greca Venia Dimitrakopoulou (fino al 3 febbraio).



PAESTUM - Al via la XXI edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico (fino al 18). TUNISI - Forum di giornalismo internazionale dell'Ue (fino al 17) (ANSAmed).