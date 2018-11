ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: PALERMO - Inaugurazione della mostra 'Futuro primordiale - Materia' della scultrice greca Venia Dimitrakopoulou (fino al 3 febbraio). IL CAIRO - Prosegue la mostra allestita da Intesa Sanpaolo per celebrare i 150/o anniversario dell'apertura del canale di Suez (fino al 29 novembre).



GENOVA - Forum 'Nuovo Artico, vecchio Mediterraneo: insieme in un insolito destino'.



RABAT - Corso di formazione per progettare un'agricoltura resiliente che sappia affrontare i cambiamenti climatici. Il progetto è nell'ambito di ARIMNet2 (fino al 15).



LA VALLETTA - Incontri sulla Blue economy con focus sulle innovazioni tecnologiche, cluster, opportunità di finanziamento e sfide ambientali.



ROMA - Prosegue il MedFilm Festival (fino al 18).



ZAGABRIA - Prosegue la mostra 'Magister Giotto - La Cappella degli Scrovegni' (fino al 15 gennaio). (ANSAmed).