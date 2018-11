Israele: possibili dimissioni Lieberman per tregua Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 NOV - Si moltiplicano le voci in Israele su possibili dimissioni del ministro della difesa Avigdor Lieberman dal governo di Benyamin Netanyahu per dissensi sulla tregua con Hamas.



A breve Lieberman dovrebbe tenere una conferenza stampa in cui, secondo fonti vicine al ministro citate dai media, dovrebbe dare l'annuncio. Se il ministro si dimettesse e il suo partito 'Israel Beitenu' uscisse dalla coalizione di governo, secondo i media, si scioglierebbe la Knesset e Netanyahu potrebbe indire elezioni anticipate entro 3-5 mesi.



"Un leader deve saper prendere nei momenti di emergenza decisioni difficili, anche contro il parere diffuso del popolo", ha detto Netanyahu commentando la situazione creatasi dopo la tregua raggiunta con Hamas a Gaza. "Sento le voci che vengono dagli abitanti del sud, le loro parole mi arrivano al cuore - ha proseguito riferendosi alle proteste di ieri sera contro la tregua - ma non posso spartire con loro il quadro generale della sicurezza generale di Israele". "I nostri nemici - ha concluso parlando a Sde Boker in una cerimonia di commemorazione di Ben Gurion - ci hanno pregato per un cessate il fuoco e loro sanno la ragione". (ANSAmed)