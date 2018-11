Libia: Moavero, elezioni? primavera orizzonte temporale Da prendere con 'inevitabile elasticità'

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Si è identificato un orizzonte temporale che guarda alla prossima primavera per completare il processo che dovrebbe portare alle prossime elezioni, noi dobbiamo guardare a questo orizzonte temporale con quella inevitabile elasticità di tempi che è legata all'estrema difficoltà della situazione". Lo ha detto il ministro degli esteri Enzo Moavero, parlando della road map dell'Onu per le elezioni in Libia.



"Arrivare alle elezioni in un paese in una situazione normale, democraticamente collaudato, è un appuntamento che può essere estremamente frizzante, anche estremamente polemico ma regolare", ha spiegato Moavero. Diverso è "arrivare a elezioni in un paese come la Libia: se noi dobbiamo cercare dei precedenti nella nostra storia nazionale - ha detto ancora - dobbiamo pensare alle nostre elezioni per la costituente nel '46 dopo la guerra, dopo che c'era stata anche una divisione e una guerra civile nel nostro paese, siamo in una situazione di quel tipo".



In un contesto però, ha precisato, "dove contano anche molto elementi legati alle grandi tensioni che ci sono in Nordafrica e nel Medioriente, quindi fondamentalismi, scontri tra fazioni opposte e sfere di influenza tra paesi terzi". Per questo, ha concluso, era importante riunire attorno a un tavolo tutti gli attori interessati, compresi i paesi limitrofi alla Libia.(ANSA).