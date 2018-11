ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 15 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TUNISI - Al via convegno internazionale sulla cultura dal titolo 'Ripensare la partnership culturale euromediterranea' (fino al 18).



PAESTUM - Prosegue la XXI edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico (fino al 18). TUNISI - Forum di giornalismo internazionale dell'Ue (fino al 17). BRUXELLES - Ue, Ecofin.(ANSAmed).