Kashoggi: sanzioni Usa contro dirigenti Riad coinvolti 'Ripugnante' omicidio cronista. Mnuchin, 'accerteremo verità'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 15 NOV - Le sanzioni varate dagli Usa riguardano Saud al-Qahtani, alto funzionario del governo saudita coinvolto nella pianificazione dell'operazione che ha portato alla morte di Khashoggi, e altri 16 responsabili che avrebbero partecipato a vario titolo. "I funzionai sauditi che stiamo sanzionando - dice il tesoro Usa - sono coinvolti nel ripugnante omicidio di Khashoggi e dovranno rispondere delle loro azioni".



Il segretario al tesoro Steve Mnuchin ha aggiunto che si continuerà a lavorare "per accertare l'intera verità".



Mnuchin ha aggiunto che l'amministrazione Usa farà ogni sforzo anche per far sì che "tutti i responsabili ne rispondano davanti alla giustizia a alla famiglia di Khashoggi".



Le sanzioni riguardano tutte le proprietà o gli interessi che i funzionari colpiti detengono negli Usa, dunque il blocco di tutti i loro beni e asset. E a nessun americano sarà permesso di compiere affari o transazioni con gli individui sanzionati.



