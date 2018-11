A Tunisi l'Ue, ripensa il partenariato culturale euromed Intervento di apertura del commissario per allargamento Hahn

(ANSAmed) - TUNISI, 16 NOV - "La cultura e l'arte agevolano il dialogo e la comprensione reciproca, ma anche lo sviluppo sociale ed economico". Questo il senso dell'intervento di apertura del commissario dell'Unione europea per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn, alla conferenza 'Ripensare il partenariato culturale euromediterraneo' organizzata dalla Ue alla Città della Cutura di Tunisi.



L'evento riunirà per tre giorni esperti provenienti dal mondo dell'università, della politica, dei media, dell'arte e delle imprese e dei giovani per discutere delle sfide e delle opportunità attuali nella regione e di come avviare una cooperazione più forte. La conferenza fungerà inoltre da piattaforma per la creazione di nuove idee per il partenariato e la cooperazione culturale euro-mediterranea, compresa la sua importanza come mezzo per la comunicazione politica e come vettore per stimolare la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il cambiamento sociale. Hahn, rende noto la delegazione Ue in Tunisia, parteciperà anche alla conferenza stampa di chiusura del primo Forum internazionale di giornalismo organizzato a Tunisi dalla Ue e il 17 all'evento "Eu4Youth flagship" che riunirà circa 800 studenti provenienti da diverse regioni della Tunisia e permetterà loro di conoscere meglio l'impegno dell'Unione europea in Tunisia e nella regione anche attraverso una esposizione di progetti finanziati dall'Ue e una serie di dibattiti interattivi. (ANSAmed).