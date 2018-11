ANSAmed - Agenda settimanale dal 19 al 25 novembre

(ANSAmed) - ROMA, 16 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 19 al 25 novembre: LUNEDI' 19 NOVEMBRE MADRID - Al via la terza edizione della Settimana della cucina italiana (fino al 25).



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca (anche il 20).



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri e della Difesa (anche il 20).



MARTEDI' 20 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, discorso dell'Alto rappresentante della Politica Estera Federica Mogherini alla Conferenza di Alto livello in occasione della Settimana dei diritti umani per celebrare il 70mo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.



MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE GIOVEDI' 22 NOVEMBRE ROMA - Al via la quarta edizione di 'Mediterranean Dialogues' (fino al 24). ANKARA - L'Alto rappresentante della Politica Estera, Federica Mogherini, partecipa alla Conferenza di Alto livello Ue-Turchia.



ISTANBUL - Al via il Festival del teatro (anche il 23).



LAS PALMAS (SPAGNA) - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa alla 23ª Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche.



VENERDI' 23 NOVEMBRE ROMA - Ue, Simposio internazionale sull'innovazione agricola per agricoltori a conduzione familiare organizzato dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con la commissaria Neven Mimica.



SABATO 24 NOVEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 25 NOVEMBRE CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.



(ANSAmed).