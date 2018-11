ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BRUXELLES - Ue, discorso dell'Alto rappresentante della Politica Estera Federica Mogherini alla Conferenza di Alto livello in occasione della Settimana dei diritti umani per celebrare il 70mo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.



BRUXELLES - Al via il primo Majalat Civic Forum con rappresentanti di oltre 150 associazioni della società civile (anche il 21).



MADRID - Prosegue l'esposizione commemorativa, 'Museo del Prato 1819-2019. Un lugar della memoria' (Un luogo della memoria), per i 200 anni del Prado.



TEL AVIV/GERUSALEMME - 'Settimana della Cucina Italiana nel Mondo' - iniziativa del Ministero degli Esteri con 1000 appuntamenti in circa 110 Paesi (fino al 25).



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri e della Difesa. (ANSAmed).