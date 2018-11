Israele: Netanyahu, governeremo ancora un anno Delicata situazione di sicurezza, niente fughe di notizie

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 NOV - Superato per il momento il rischio di dover andare ad elezioni anticipate - in seguito alle dimissioni del ministro della difesa Avigdor Lieberman e alla uscita del suo partito dalla coalizione di governo - il premier Benyamin Netanyahu ha detto che prevede ora di poter governare il Paese ancora per un anno, ossia di arrivare alla fine prestabilita della legislatura nel novembre 2019. ''Abbiamo ancora un anno fino alle politiche. Ci aspetta molto da fare'', ha detto alla lista parlamentare del Likud.



Riferendosi poi alla esile maggioranza di cui ore dispone (61 deputati sui 120 della Knesset) ha aggiunto: ''Dovremo pero' dar prova della massima disciplina in seno alla coalizione. Ognuno si assuma le proprie responsabilita'''.



Il premier ha inoltre evocato ancora - per la terza volta in 24 ore - la ''situazione delicata di sicurezza'' in cui versa Israele e ha ricordato ai ministri che questa e' una "ragione di piu' per astenersi da fughe di notizie circa le consultazioni interne del governo". ''La sicurezza ha la precedenza sulla politica'' ha concluso. (ANSAmed).