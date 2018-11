ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Hotel Parco dei Principi - ore 14.30. Al via la quarta edizione di 'Mediterranean Dialogues' (fino al 24). ROMA - Palazzo Giustiniani, ore 9.30. Tavola rotonda 'Intercultural trends 2018&investing in the future of people-led dialogue' organizzata dalla Fondazione Anna Lindh.



ANKARA - L'Alto rappresentante della Politica Estera, Federica Mogherini, partecipa alla Conferenza di Alto livello Ue-Turchia.



ISTANBUL - Al via il Festival del teatro (anche il 23).



LAS PALMAS (SPAGNA) - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa alla 23ª Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche.



TEL AVIV/GERUSALEMME - 'Settimana della Cucina Italiana nel Mondo' - iniziativa del Ministero degli Esteri con 1000 appuntamenti in circa 110 Paesi (fino al 25). (ANSAmed).