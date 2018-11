ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BRUXELLES - Majalat Civic Forum con rappresentanti di oltre 150 associazioni della società civile.



MADRID - Prosegue l'esposizione commemorativa, 'Museo del Prato 1819-2019. Un lugar della memoria' (Un luogo della memoria), per i 200 anni del Prado.



TEL AVIV/GERUSALEMME - 'Settimana della Cucina Italiana nel Mondo' - iniziativa del Ministero degli Esteri con 1000 appuntamenti in circa 110 Paesi (fino al 25). (ANSAmed).