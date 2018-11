Da filantropo saudita un castello per Croce rossa italiana Annuncio al Med Women's forum

(ANSAmed) - ROMA, 21 NOV - Alwaleed Philanthropies, organizzazione presieduta dal principe saudita Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz AlSaud, ha preso parte a un panel organizzato in occasione del MED Women's Forum che si è tenuto alla vigilia dell'appuntamento con i Mediterranean Dialogues. Il forum, che riunisce 50 donne esponenti di grandi organizzazioni internazionali provenienti da tutta la regione mediterranea, si concentra sul ruolo dell'empowerment delle donne nell'economia quale strumento di crescita, si legge in un comunicato.



Nel partecipare al MED Women's Forum, Alwaleed Philanthropies porta avanti il proprio impegno nei confronti dell'empowerment delle donne nell'economia e il proprio allineamento all'obiettivo numero 5 dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, che richiama tutti i Paesi firmatari ad agire insieme per far cessare ovunque ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. La partecipazione femminile al mondo del lavoro aiuta infatti a rendere più competitivo il sistema economico e contribuisce a sradicare la povertà.



"Per reciproco interesse e condivisione di best practice, nel corso del forum presentiamo diversi esempi su come Alwaleed Philanthropies persegue la propria missione a favore dell'empowerment delle donne. Uno di questi esempi è costituito dalla nostra donazione di 100 veicoli a Careem, la versione mediorientale del servizio di ride sharing Uber, effettuata il giorno successivo all'eliminazione del divieto di guidare per le donne saudite", ha detto la principessa Lamia bint Majed AlSaud.



La presenza in Italia di Alwaleed Philanthropies in occasione del Forum è anche l'occasione per annunciare la donazione alla Croce Rossa Italiana di una delle sue più raffinate e importanti residenze europee, appartenuta in passato a varie famiglie nobiliari: il Castello di Castagneto Po, del valore di 16 milioni di euro. La CRI si occuperà ora delle ristrutturazioni necessarie per trasformare questa prestigiosa proprietà in un centro di training, formazione e meeting. (ANSAmed).