Francia: gilet giallo in Parlamento, seduta sospesa Deputato Jean Lassalle indossa indumento simbolo della protesta

(ANSAmed) - PARIGI, 21 NOV - Breve sospensione della seduta all'Assemblea Nazionale di Parigi per lo show dell'ex candidato alle presidenziali, Jean Lassalle, che si è infilato un gilet giallo in segno di solidarietà con il movimento popolare che protesta contro l'innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron. Un siparietto, che Lassalle ha deciso di mettere in scena proprio mentre si esprimeva sull'argomento il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, in vista di una nuova manifestazione parigina promossa su Facebook per sabato prossimo. Ex candidato alle presidenziali, noto per il suo carattere goliardico e controcorrente, Jean Lassalle è iscritto al gruppo misto. Il presidente dell'aula, Richard Ferrand, lo ha ripetutamente invitato a togliere quel vistoso gilet-jaune, non ottenendo risposta, ha deciso di sospendere brevemente la seduta.



(ANSAmed).