ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Hotel Parco dei Principi. Prosegue la quarta edizione di 'Mediterranean Dialogues' (fino al 24). ROMA - Ue, Simposio internazionale sull'innovazione agricola per agricoltori a conduzione familiare organizzato dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con la commissaria Neven Mimica.



ISTANBUL - Si conclude il Festival del teatro.



TEL AVIV/GERUSALEMME - 'Settimana della Cucina Italiana nel Mondo' - iniziativa del Ministero degli Esteri con 1000 appuntamenti in circa 110 Paesi (fino al 25). (ANSAmed).