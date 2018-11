Gaza: Hamas pubblica i volti dei membri del commando Israele Sul web le immagini di 9 uomini, 4 donne e del loro automezzo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 NOV - Il braccio armato di Hamas sostiene di essere riuscito a ricostruire le identità dei membri di un commando israeliano intercettato dieci giorni fa a Khan Yunes (Gaza) e poi fuggito in seguito ad uno scontro a fuoco. Sul web, Hamas ha pubblicato i volti di 9 uomini e di 4 donne che, afferma, facevano parte del commando, e le immagini del loro automezzo. La censura militare ha chiesto agli israeliani di non commentare queste immagini. Il comunicato emesso dal braccio armato di Hamas include anche numeri telefonici che possono essere contattati da chi voglia inoltrare ulteriori informazioni sui presunti membri del commando. "Facciamo appello ai palestinesi ovunque essi siano affinché forniscano informazioni", si legge nel testo rivolto in primo luogo, a quanto pare, agli arabi cittadini di Israele. (ANSAmed).