Med: Massolo apre conferenza, proviamo a indicare un metodo

ROMA - L'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, ha aperto oggi la conferenza dei Med Dialogues di Roma, giunta alla sua quarta edizione, notando come l'ambizione dell'Ispi, insieme alla Farnesina organizzatore dell'evento, è "continuare a fare di questi Med un foro di dialogo per confrontare opinioni, invitare alla riflessione. Non abbiamo l'ambizione di offrire soluzioni pronte, ma spunti di riflessione presunzione di indicare un metodo".

Massolo ha spiegato che uno dei temi chiave "in quest'area, è la promozione del benessere: certo non ce n'è molto nella regione, tra tentazione di egemonie, conflitti aperti come Siria, Libia, il terrorismo e flussi di persone, denaro, armi, il fallout negativo della globalizzazione". "La nostra ambizione è cercare di suscitare una sorta di mobilitazione complessiva. Una presa di coscienza e una mobilitazione complessiva", ha proseguito Massolo. "Non basta suscitare dialogo. Bisogna dare a questo dialogo sostenibilità", ha aggiunto.