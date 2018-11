Ue-Turchia: 'relazione strategica, dialogo aperto e franco' Al termine di incontri ad Ankara di Mogherini-Hahn con Cavusoglu

(ANSAmed) - ISTANBUL, 22 NOV - "Nel Dialogo Politico di Alto Livello di oggi abbiamo sottolineato l'importanza strategica delle relazioni Ue-Turchia. Rimaniamo impegnati a mantenere un dialogo aperto e franco, a discutere le questioni principali di entrambe le nostre agende in modo complessivo per affrontare le sfide comuni e cooperare nelle aree essenziali di interesse comune". Così un comunicato congiunto dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Federica Mogherini, e del commissario per l'Allargamento, Johannes Hahn, con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, al termine dei colloqui di oggi ad Ankara.



"Il processo di adesione della Turchia può fornire un'importante cornice per la piena realizzazione del potenziale della relazione Ue-Turchia", prosegue la nota, in cui si sottolinea il confronto su alcuni temi chiave, tra cui "economia, commercio e unione doganale, sicurezza, cooperazione finanziaria, energia, immigrazione, liberalizzazione dei visti e lotta al terrorismo".



Le due parti, si aggiunge, si sono anche "confrontate sulla situazione regionale, con particolare riguardo ai Balcani, alla Siria, all'Iraq e alla Libia". Si sottolinea quindi "la generosità senza eguali dimostrata dalla Turchia nell'ospitare e sostenere i siriani che sono fuggiti dalla guerra civile", confermando che entrambe le parti intendono proseguire con l'applicazione dell'accordo del 18 marzo 2016 sui migranti.



