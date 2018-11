ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 novembre al 2 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 23 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 26 novembre al 2 dicembre: LUNEDI' 26 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri.



BRUXELLES - Ue, Consiglio per l'istruzione, la gioventù, la cultura e lo sport (anche il 27).



BRUXELLES - Ue, 3° seminario di alto livello Ue-Iran sulla cooperazione nucleare internazionale.



MARTEDI' 27 NOVEMBRE TUNISI - Visita del principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman.



ROMA - Villa Blanc, ore 11. Presentazione di 'Progetto Mediterraneo', percorso di formazione rivolto a 18 studenti da Giordania, Siria, Palestina e Malta. Tra questi un gruppo di ragazzi rifugiati.



BRUXELLES - Ue, incontro tra l'alto rappresentante per la Politica Estera, Federica Mogherini, e Ali Akbar Salehi, Vice-Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran e Capo dell'Organizzazione dell'Energia Atomica dell'Iran.



MERCOLEDI' 28 NOVEMBRE MADRID - Il Teatro Real apre le porte al flamenco. In programma 18 spettacoli (fino al 17 luglio del 2019).



GIOVEDI' 29 NOVEMBRE LA VALLETTA - Ue, riunione delle rappresentanze della Commissione europea per il Mediterraneo (fino al 30).



TUNISI - Apre al museo nazionale del Bardo la mostra sulla collezione di arte del Maxxi, su tradizione classica e ricerca contemporanea (fino al 31 gennaio).



VENERDI' 30 NOVEMBRE MARRAKECH - Al via il festival del cinema con un omaggio a Robert De Niro (fino all'8 dicembre).



RABAT - Al via la quarta edizione del festival delle accademie di teatro con la partecipazione di oltre 200 artisti (fino al 5 dicembre).



GINEVRA - Ue, il commissario Christos Stylianides incontra Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e B›rge Brende, presidente e membro del consiglio di amministrazione del Forum economico mondiale.



SABATO 1 DICEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 2 DICEMBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).